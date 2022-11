Football Is Inclusion: ieri la prima amichevole per il calcio integrato

È arrivato anche per i ragazzi del calcio integrato della San Marino Academy il momento di scendere in campo per una gara amichevole tra le mura amiche dello stadio Federico Crescentini di Fiorentino. La sfida con i pari grado del calcio integrato di Around Sport di Savignano sul Rubicone ha visto scendere in campo diciassette ragazzi e ragazze con disabilità e venticinque ragazzi e ragazze senza disabilità. Le quattro squadre, due per società, hanno disputato due partite da venti minuti su due campi adiacenti con regole realizzate su misura per il pieno coinvolgimento tecnico-tattico di tutti i giocatori.

Molti gol, tanti abbracci e sano agonismo sono i contenuti emersi in primo piano sullo sfondo di un clima sportivo caloroso ed accogliente, determinato dal valore eterogeneo dei ragazzi (abilità, età e genere) e dalla passione e competenza degli staff tecnico-educativi di entrambe le compagini. Dopo il triplice fischio tutti in cerchio a centrocampo per registrare un immediato riscontro da parte dei ragazzi, per poi andare a prendersi il saluto dei genitori in tribuna con una corsa mano nella mano di tutti i giocatori.

Ma come dovrebbe essere in ogni sana competizione sportiva, la festa è continuata fuori dal terreno di gioco con un terzo tempo a base di focacce, crostate e nuove amicizie. Il viatico ideale per preparare la sfida di ritorno che vedrà impegnati i ragazzi del calcio integrato della San Marino Academy, aderenti al progetto Football Is Inclusion della Federcalcio di San Marino, nella prima trasferta a Savignano sul Rubicone.