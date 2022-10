FSM: ultimo round in SBK per Bernardi

Chiude con un'ottima prestazione la sua prima esperienza in Superbike Luca Bernardi (MC Titano) prima del passaggio in SuperSport con il team CM. Un weekend partito non nel migliore dei modi: il semaforo verde del sabato lo vede partire dalla 19° casella, non è facile dalle retrovie risalire. Bernardi come sempre non molla e chiude gara 1 in 17 posizione. Domenica però mette in mostra le sue doti, un'altra partenza dalla retrovie ma questa volta non si è fatto trovare impreparato, conduce un'ottima gara che gli consente svariati sorpassi portandosi 13° sotto la bandiera a scacchi. Un grande in bocca al lupo da tutto il Direttivo della FSM per la nuova avventura in SuperSport.

Anche un altro sammarinese in sella questo weekend, domenica a Volterra è andata in scena la quinta tappa del trofeo Husqvarna. Al via, con i colore del Motoclub Titano, Alessandro Guidi che fresco di un nuovo set-up alla modo riesce a dosare bene velocità e sforzo fisico classificando a fine giornata in 8° posizione.

c.s. FSM