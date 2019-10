Gas Racing Team: sesto ed ultimo round del CIV Campionato Italiano Velocità Supersport 2019

Si disputerà questo fine settimana all’autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, alle porte di Roma, il sesto ed ultimo round del CIV Campionato Italiano Velocità Supersport 2019. I tre piloti del GAS RACING TEAM, Luca Bernardi, Mattia Casadei e Marco Bussolotti arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo di chiudere la stagione nel migliore dei modi e di conquistare qualche buon piazzamento per migliore la posizione nella classifica generale del campionato. Le due gare del CIV Supersport di Vallelunga verranno trasmesse sul canale Sky Sport MotoGP HD 208 ed in diretta streaming sul sito www.elevensports.it. Approfondimenti ed interviste in settimana, su AutomotoTV, canale 228 di Sky Potete consultare i risultati del Campionato Italiano Velocità SuperSport attraverso questo link: http://www.civ.tv/risultati-civ/ Potete scaricare il programma del weekend di vallelunga tramite questo link: https://www.civ.tv/wp-content/uploads/sites/9/2019/09/ELF-CIV-2019-Programma-Round-6-Vallelunga_v3.pdf







Comunicato stampa

Gas Racing Team