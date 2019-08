Giannoni grande come un titano al pattinaggio acrobatico europeo

Nel fine settimane del 10 - 11 agosto, Davide Giannoni è volato in Germania a Trenkmoos per il contest "In the middle of nowhere", manifestazione valevole come prova per il campionato europeo acrobatico di rampa. Il contest è tra i più affascinanti in assoluto in quanto si svolge nelle foreste della Baviera, creando un clima suggestivo. In questo spettacolare ambiente, Davide è riuscito a trovare la concentrazione giusta e ha confermato ulteriormente le aspettative della sua Federazione dimostrando di essere tornato in piena forma dopo l'infortunio agli adduttori ai mondiali di Barcellona, arrivando sul podio e conquistando due meritatissime medaglie d'argento: in minirampa e in half pipe. La disciplina più sensazionale che lo ha visto protagonista è stato il "Big Air", battendo tutti gli avversari con un salto di oltre due metri e piazzandosi, quindi, sul gradino più alto del podio. "Sono estasiato del risultato - ha dichiarato Giannoni – non mi aspettavo di eccellere in tutte e tre le discipline anche se ci speravo vivamente. L’infortunio mi ha tolto parecchi giorni di allenamento, ma ho cercato di dare il massimo e di essere un esempio per i giovani atleti che sto allenando. Ora aspetto solo la finale che si svolgerà a Nantes, in Francia. Le aspettative sono grandi dopo i risultati e la preparazione che sono riuscita a raggiungere in questo anno sportivo".