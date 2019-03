Ginnastica Ritmica Gioie e bottino di medaglie dalle atlete Mya Gym

Gare che regalano gioie, soddisfazioni e tante medaglie per le atlete Fine settimana che regala soddisfazioni e gioe alle atlete della Mya Gym impegnate a Forlì nelle gare della 1° prova del campionato UISP di 1° e 2° categoria Esordienti e Allieve individuale e a squadre. Accompagnate dalle tecniche Sara Sergiani e Sara Bollini si sono cimentate nelle varie gare le ginnaste Matilde Fabbri, Viola Vescovelli, Nicole Giusti, Rebecca Mini, Tiribilli Giulia, Ripa Lisa, Macina Marta, Chiaruzzi Arianna e Alice Zonzini di 7 anni. Nella categoria Esordienti anno 2009, Chiaruzzi Arianna e Macina Marta conquistano la parte alta della classifica, dove Arianna ottiene un 8° posto al corpo libero migliorandosi poi alla palla conquistando il 6° posto. A seguire Marta riesce ad esprimersi al meglio nell'esercizio al cerchio concludendo al 3° posto e non paga bissa il podio con uno splendido 1° posto alla fune. Successivamente nella categoria Esordienti anno 2010 ancora podi, ben due...la bravissima Viola Vescovelli ottiene meritatamente un 3° posto al corpo libero e 3° posto alla palla. Molto brava anche Mini Rebecca che riesce a distinguersi tra le Allieve dell'anno 2007, realizzando un 5° posto al corpo libero e una medaglia di bronzo con ottimo 3° posto alla palla. Infine le gare continuano con la categoria Allieve anno 2008 dove Matilde Fabbri,Giusti Nicole,Tiribilli Giulia e Ripa Lisa hanno dimostrato di meritare la fiducia delle loro tecniche ottenendo brillanti risultati. Giulia sabato al corpo libero non è riuscita ad esprimersi al meglio concludendo all' 11° posto con il primo esercizio poi si è riscattata con un buon 5° posto alla palla. Lisa con due buoni esercizi riesce a piazzarsi a metà classifica concludendo in 8° posizione al corpo libero e al 7° posto alla palla. In questa categoria, la parte alta della classifica è dominata dalle nostre ginnaste e il podio si tinge dei colori della Mya Gym con Nicole al 2° posto alla palla e il 1° posto al corpo libero condiviso con l’altra atleta Mya Gym Matilde Fabbri che non contenta del risultato ottenuto al corpo libero chiude in bellezza con il 1° posto anche alla palla. Merita infine un applauso la piccola Alice Zonzini giudicata fuori gara, perché ancora ha 7 anni e non può effettuare gare, che ha comunque dimostrato le sue ottime capacità tecniche in crescita con un esercizio al corpo libero e alla palla. Negli stessi giorni si è svolta la 2° prova regionale del campionato squadra allieve Gold FGI; le ginnaste Gloria Ambrogiani, Emma Guida, Alice Gasperoni e Carol Michelotti hanno dimostrato le loro capacità migliorando il punteggio della prima prova confermando il 5° posto finale della classifica generale. La società e tutte le atlete aspettano tutti gli appassionati, parenti e amici, nella palestra di Acquaviva dove organizzano la gara della 1a prova del Campionato regionale U.IS.P. di ginnastica ritmica Rappresentative 1a 2a 3a fascia, Squadre Mini 1a e PICCOLI OSCAR.

Massimo Tamagnini Presidente Mya Gym