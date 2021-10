Ginnastica San Marino: Gioia Casali vola ai Nazionali!

Domenica 24 ottobre, a Montegrotto Terme (PD), si è disputata la fase Interregionale del Campionato Individuale Gold FGI Junior e Senior di ginnastica ritmica. Sono scese in pedana anche alcune atlete agoniste della Società Sportiva Ginnastica San Marino, accompagnate dalla direttrice tecnica Monica Leardini. Ottimo inizio con Gioia Casali nella categoria Junior1 che, dopo i quattro esercizi presentati, ha conquistato il terzo gradino del podio, aggiudicandosi meritatamente l’accesso ai nazionali in programma a Chieti il prossimo 26-27-28 novembre. A seguire è stata la volta della categoria Junior2 con Camilla Rossi che, a causa di qualche errore di troppo, non è riuscita ad arrivare oltre al sesto posto, pur consapevole che era veramente difficile insidiare il podio. Nella categoria Senior, Matilde Tamagnini ha terminato in quarta posizione. Un quarto posto che lascia un po’ di amaro in bocca, considerando che solo le prime tre classificate potevano aggiudicarsi l’accesso ai nazionali, ma al tempo stesso una buona prova, viste le quattro esecuzioni e gli ottimi punteggi ottenuti. La direttrice tecnica, piuttosto soddisfatta, ha giudicato buona la trasferta di domenica scorsa, consapevole che ci sono ancora margini di miglioramento assolutamente raggiungibili con l’impegno che le atlete dimostrano quotidianamente in palestra.

c.s. Società Sportiva Ginnastica San Marino