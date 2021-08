Giornata Mondiale Fair Play alla sala polivalente di Serravalel

Informiamo che la “4 edizione Giornata Mondiale Fair Play”, programmata per Martedì 7 settembre 2021 ore 21,00 sarà cambiata la location dell’evento presso la SALA POLIVALENTE Little Tony (presso Scuole Medie) di SERRAVALLE che presenta una capienza maggiore di posti rispetto alla Sala Montelupo di Domagnano come indicato in precedenza, questo per permettere di partecipare all’evento nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie Covid-19. La Giunta di Castello di Serravalle titolare dell’ assegnazione della Sala Polivalente Little Tony Serravalle ci comunica che sono disponibili 130 posti a sedere distanziati su 260 come ha attualmente la Sala ed è un numero contingentato rispetto alla Sala Montelupo di Domagnano che ne prevede solo 50 distanziati.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP