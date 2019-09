Giovanili: pareggio al debutto per gli U19 regionali

Sette le formazioni in campo per i rispettivi impegni ufficiali di campionato, per quel che concerne il settore giovanile della San Marino Academy, compresa la Primavera femminile al debutto assoluto in un campionato di portata nazionale e per giunta tenuta a battesimo dalla formazione qualitativamente più forte del torneo: la AS Roma. Peraltro esaltata dalle doti straordinarie di Alice Corelli, astro nascente del calcio italiano e compagna d’attacco nell’U17 azzurra di Chiara Beccari - l’anno scorso punto di forza della San Marino Academy e migrata in estate alla Juventus, dove ieri ha debuttato con tanto di fascia da capitano ben salda al braccio. Sul sintetico di Domagnano le capitoline si sono imposte piuttosto nettamente, nonostante le occasioni non siamo mancate alla San Marino Academy che ha difettato in fase di finalizzazione. Nel 7-0 finale c’è il pokerissimo di Corelli, autrice di una tripletta nel primo tempo chiuso sul vantaggio di 5-0 per le ospiti, che hanno anche celebrato le reti al debutto stagionale di Tarantino e Manca. Successo rimandato anche per le giovanili maschili, che pure hanno ben figurato nel fine settimana di campionato. A partire dall’Under 19 regionale, che al debutto ha strappato un punto al Filippi di Forlimpopoli: al vantaggio di Giorgioni in avvio di ripresa ha replicato il gol di Vagnini, entrato in corsa e decisivo al 77’. Inaugura la stagione con un punto anche la formazione di Baschetti, impegnata a Rimini con la Promosport che parte in quarta sbloccando il punteggio con Costa già all’11’. Rimonta sammarinese che si sostanzia nelle reti di Borgia e Cavalli, ma che non si concretizza per via della rete del più piccolo in campo: Donati, subentrato da pochi minuti, sigla il gol del definitivo 2-2 al 65’. Non dice bene la prima casalinga per Under 15 ed Under 17, superate dai pari età del Cesena: in modo inequivocabile i Giovanissimi Nazionali, travolti 7-0 dai bianconeri che fanno festa con la tripletta di Amadori, la doppietta di Giovannini e le rete di Venturelli e Ghinelli. Fronte Allievi, non si concretizza la rimonta abbozzata dalla rete in apertura di ripresa di Gatti: a determinare la vittoria romagnola - guidata da Filippo Masolini, l’anno scorso tecnico in Academy dei ragazzi affrontati ieri - sono infatti i due gol arrivati in chiusura di primo tempo e a stretto giro di posta. A punire i sammarinesi sono i gol degli altri ex di giornata: Stiven e Cristian Shpendi. Iniziato anche il campionato di U13 PRO ed U14, con questi ultimi in grado di impattare 2-2 sul campo del Piacenza. Prova d’orgoglio dei ragazzi di Belluzzi, sotto di due reti al quarto d’ora per effetto dei gol di Garioni e Gabbiani. L’acuto di Giacomo Benvenuti dimezza lo svantaggio con cui si va al riposo, mentre al 50’ arriva il punto del definitivo 2-2 ad opera di Riccardi. Buona prova anche per gli Esordienti che, sempre in casa dei pari età del Piacenza, pareggiano 0-0 il primo dei tre tempi di gioco (1-0 e 2-0 in favore dei piacentini gli altri parziali, shoot-off: 9-6). Primavera Femminile | San Marino Academy-Roma 0-7 Str. Montecchio, 17 – 47890 SAN MARINO – Repubblica di San Marino Tel. 0549 990515 / 0549 990540 – Telefax 0549 992348 (from other countries +378) – Cell. 335 733.24.14 www.fsgc.sm e-mail: fsgc@omniway.sm SAN MARINO ACADEMY Piazzi, Naghi, Casali (dal 46’ Giovannetti), Gennari (dal 63’ Grandoni), Paolini, Larocca, Giulian, Mariotti, Sanchi (dall’81’ D’Orazio), Cecchini, Prencipe (dal 51’ Sietchiping) A disposizione: Bedetti, Saraga Allenatore: Filippo Zaghini AS ROMA Ghioc, Graziosi, Ridolfi, Boldrini (dal 73’ Massimi), Pacioni, Pienzi, Corelli, Ferrara, Tarantino, Manca, Vigliucci A disposizione: Draicchio, Pigliucci (dal 60’ Sechi), Comodi (dal 60’ Petrata), Borelli Allenatore: Fabio Melillo Arbitro: Lorenzo Rossi di Cesena Assistenti: Linda Innocenti e Chiara Maraldi di Cesena Marcatori: 21’, 40’ 45’+2’, 60’, 86’ Corelli, 29’ Tarantino, 43’ Manca Ammoniti: Massimi Under 17 | San Marino Academy-Cesena 1-2 SAN MARINO ACADEMY Crescentini, Severi (dal 90’+3’ Ercolani), Luvisi, Castellani, Giambalvo (dal 79’ Sarti), Di Marco, Dolcini (dal 79’ Rossi), Lazzari, Gatti (dal 64’ D’Addario), Cola, Canarini A disposizione: Magnani, M. Pasolini, Renzi, F. Pasolini Allenatore: Matteo Magnani CESENA Fabbri, Mandrelli, Arfilli (dal 58’ Onofri), Francesconi, Pieraccini, Lepri, Bracci (dal 60’ Zannoli), Carlini, C. Shpendi, Favali (dal 58’ Pironi), S. Shpendi (dal 79’ Farabegoli) A disposizione: N. Magnani, Colombo, Garagnani, Lucchi, Sacchetti Allenatore: Filippo Masolini Arbitro: Manuele Milandri di Cesena Assistenti: Lorenzo Zannoni e Mattia Zannoni di Cesena Marcatori: 38’ C. Shpendi, 40’ S. Shpendi, 55’ Gatti Ammoniti: Di Marco, M. Magnani, Luvisi Under 15 | San Marino Academy-Cesena 0-7 SAN MARINO ACADEMY Bucci (dal 64’ Cola), Caushaj (dal 36’ Gasperoni), Coita, Vici, Renzi, Ciacci (dal 50’ Gualtieri), Caddy (dal 64’ Ugolini), Gjepali (dal 42’ Valli Casadei), Sensoli (dal 42’ Romuald), Bertarelli (dal 50’ Bollini), Famiglietti Allenatore: Fabrizio Mastini Str. Montecchio, 17 – 47890 SAN MARINO – Repubblica di San Marino Tel. 0549 990515 / 0549 990540 – Telefax 0549 992348 (from other countries +378) – Cell. 335 733.24.14 www.fsgc.sm e-mail: fsgc@omniway.sm CESENA Galassi (dal 50’ Casadei), Magnani (dal 42’ Esposito), Rossi, Campedelli (dal 64’ Trocchia), Ahmetaj (dal 50’ Brandi), Fe. Valentini, Venturelli (dal 64’ Fi. Valentini) , Ghinelli, Amadori, Giovannini (dal 64’ Sinigaglia), Coveri (dal 42’ Manetti) Allenatore: Alessandro Teodorani Arbitro: Assistenti: Marcatori: 10’, 40’, 68’ Amadori, 28’, 51’ Giovannini, 32’ Ghinelli, 46’ Venturelli Ammoniti: Coita

FSGC | Ufficio Stampa