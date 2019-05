Giro del Monte 2019: l'evento sportivo che fa parte della storia del nostro paese e che ritorna senza rinunciare ai suoi rituali, ma con tante novità

Il Giro del Monte, podistica competitiva, Corporate Run e camminata di 7 km attorno al Monte Titano, Patrimonio Unesco, con partenza e arrivo alla Porta del Paese di San Marino, dà appuntamento a tutti per sabato 25 maggio 2019. Nato da una scommessa vinta 48 anni fa, sullo Stradone, oggi, grazie alla passione dello staff dell'Associazione Track&Field, è entrato nel cuore dei sammarinesi che si preparano a darsi appuntamento sullo Stradone per stare insieme, divertirsi e magari anche sfidarsi con il cronometro. Il tracciato, quello storico di 7 km attorno al Monte Titano, attraversa le strade dei centri storici, patrimonio Unesco, di San Marino città e Borgo Maggiore, con in mezzo il verde della strada sottomontana. Confermata la possibilità di iscriversi a squadre, con amici e colleghi, nella formula Corporate Run e partecipare alla speciale classifica per team amatoriali e l'organizzazione delle gare giovanili e Special Olympics sul tracciato di 300 mt, all'interno del centro storico, con partenza da Piazza San'Agata. Al termine della manifestazione sportiva GIRO DEL MONTE è previsto, nel Piazzale Lo Stradone, la CENA SOTTO LE STELLE e la NOTTE BIANCA UNIRSM con concerto live e dj set fino a notte. Un Giro del Monte che, forte della sua tradizione, la passione dello staff Track&Field e l’impiego delle nuove tecnologie vuole diventare sempre più l’evento per tutti gli appassionati di sport, ambiente e tradizioni.