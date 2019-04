Gli allievi della Scuola Federale protagonisti a Jesi e Forlì

Ancora affermazioni per i giovani tennisti della Scuola Federale Tennis di San Marino nel week end appena concluso. Per un soffio è mancato l’acuto a Dennis Spircu, finalista al torneo di Jesi, seconda tappa macroarea NextGen, che si è dovuto arrendere ad un ottimo Paci. Nel weekend è calato anche il sipario sul Master Regionale FIT Junior Program al CT Villa Carpena di Forlì. Quattro i tennisti della Scuola Federale al via. Daniele Longo, nel Super Orange, si è dovuto arrendere in semifinale al vincitore del torneo. Si è fermata in semifinale, nel Super Orange femminile, anche Anna Palmieri, mentre Giulia Spircu ed Emma Pelliccioni si sono aggiudicate la vittoria rispettivamente nel Super Green e nel Green femminile.