Gran galà dell’atletica sammarinese con i suoi atleti

L’edizione 2022 del Galà dell’Atletica Sammarinese, per l’occasione, ha cambiato veste per essere celebrato nell’ambito del Centro Storico di San Marino. In un clima di grande convivialità, durante la cena di giovedì 10 novembre, si sono svolte le premiazioni della stagione 2022 che hanno sottolineato i successi conseguiti dagli atleti, in una delle stagioni tra le più vincenti della storia dell’Atletica Sammarinese con i titoli regionali e quelli in Coppa Europa. Un appuntamento che ha visto l’intervento del Segretario Generale del Cons, Eros Bologna, la presenza dei presidenti delle società affiliate e i rappresentati del gruppo giudici gara che, hanno portato gli auguri alla numerosa platea presente di più di 60 persone in un’edizione impeccabile organizzata dal presidente Mauro Santi e dal segretario Marcello Carattoni. I protagonisti delle premiazioni sono stati, Francesco Sansovini, Alessandra Gasparelli, Francesco Molinari, Andrea Ercolani, Beatrice Berti, Alessandro Gasperoni, Martina Muraccini, Rebecca Guidi e Probo Benvenuti, tutti grandi interpreti alle rassegne bianco azzurre e alle gare internazionali. A seguire le premiazioni delle società con l’assegnazione delle coppe dei campionati su pista e su strada. Al termine delle premiazioni, un ricordo alla riedizione della “Salto Misto” una gara antica protagonista della storia dello sport sammarinese praticato lungo le strade del nostro centro storico e che ha fatto avvicinare all’atletica leggera molti giovani sammarinesi. Infine, come degna conclusione di un Galà particolarmente riuscito è stato proposto un video del grande gruppo dei giovani atleti durante il raduno svolto all’inizio della stagione sportiva. Con tutti questi giovani atleti, la Federazione punta con grande decisione verso gli obiettivi sportivi presenti e futuri, con l'auspicio di fornire il proprio contributo allo sport sammarinese, in vista dei principali appuntamenti, come i Giochi Olimpici dei Piccoli Stati che si svolgeranno la prossima estate a Malta.

Cs - FSAL