I balestrieri hanno invaso il Panathlon

Sport, storia e tanta "sammarinesità" nella serata dedicata alla balestra. Giovedì 22 febbraio alla consueta riunione conviviale dei Soci del Panathlon San Marino il Presidente Dott. Claudio Muccioli ha invitato a tenere una relazione i dirigenti della Federazione Sammarinese Balestrieri, il Presidente Stefano Ugolini, il Vice Presidente Mirco Battazza ed il Maestro d'Arme Edoardo Chiaruzzi che hanno svolto una interessante disamina sulla storia, la vita ed i successi dei Balestrieri Sammarinesi. I presenti hanno molto apprezzato le relazioni che hanno approfondito ed evidenziato l'uso della balestra come strumento di Pace, Amicizia e Fratellanza all'interno del territorio sammarinese. Nel corso della serata è stato possibile vedere una balestra, frutto del lavoro di abili ed esperti artigiani sammarinesi che hanno reso la Federazione Balestrieri capace di primeggiare in tantissime occasioni tra cui il Torneo Nazionale Italiano sia a squadre che individuale. Dal 1956, anno della fondazione della Federazione, ad oggi tanto cammino è stato percorso, innumerevoli sono state le difficoltà superate sempre dalla volontà dei Balestrieri di dare il meglio per il proprio Paese. I numerosi panathleti presenti si sono complimentati con gli ospiti per gli sforzi che fanno per custodire e tramandare una delle tradizioni più belle e coinvolgenti della nostra millenaria Repubblica. Tutti i sammarinesi sono in qualche modo legati alla balestra: basta vedere quanti concittadini affollano le gradinate della Cava dei Balestrieri in occasione del Palio del 3 Settembre per constatarlo. Si coglie l’occasione per esprimere i più sentiti complimenti a Kristina Pruccoli la quale ha compiuto la straordinaria impresa di laurearsi Campionessa Europea di Tiro con l’Arco (Arco Nudo) a Varazdin, battendo in finale l’atleta italiana Cinzia Noziglia. Un altro importante risultato che premia il lavoro della Federazione Samm.se Tiro con l’Arco guidata dall’amico panathleta Luciano Zanotti.

Panathlon Club San Marino