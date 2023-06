I piloti dell'Aerobatic Team ai vertici d'Europa!

Negli ultimi due week end alcuni nostri piloti sono stati impegnati in più competizioni internazionali. In Austria Sebastiano Silvestri sfiora il podio nella coppa del mondo F3A (acrobazia di precisione) classificandosi 4° e Massimo Selva si classifica nei primi quindici, la simultanea preparazione anche per la categoria IMAC gli ha creato qualche problema di allenamento; buonissima la prestazione di Francesco Vavala che conclude all'ottavo posto in costante miglioramento. A comporre il podio vince l’austriaco Gernot Brukmann, seguito dal finlandese Nurila Lassi e dal tedesco Christian Niklass. Come sempre ad inizio stagione tante le novità tecniche presentate in gara dai piloti di tutta Europa che li accumuna ormai da qualche anno la netta predominanza di motorizzazioni elettriche degli aeromodelli con un ritorno ai monoplani dopo anni di sviluppi sui biblani, con fusoliere di grandi superfici e appendici aerodinamiche studiate appositamente per eseguire al meglio i programmi acrobatici. Terminata la gara in Austria, dopo solo tre giorni alcuni nostri piloti sono partiti per la tappa italiana di Eurocup Imac (acrobazia in scala) a Casaleggio (NO). E’ stata una trasferta dagli aspetti a tratti surreali caratterizzata da spiacevoli episodi di perdita del segnale ad alcuni piloti con importanti danneggiamenti ad un paio di aerei e qualche disagio dovuto a problemi di salute che ci ha riguardato; in ogni caso i nostri piloti hanno concluso la competizione al top! Il nostro giovane Cristian Selva vince la categoria “Sportman” vincendo i voli di inizio gara e gli ultimi sia con programmi conosciuti che sconosciuti dimostrando grande tenacia nel raggiungere l'obiettivo finale nonostante i vari problemi subiti, e terminando la gara con l’aereo di riserva. Per questioni di sicurezza la categoria Freestyle a tempo di musica non si è disputata, Cristian avrebbe sicuramente ben figurato. Anche Massimo Selva ha rischiato di vincere la categoria “Advance” vincendo qualche volo di gara, poi a pochi punti di distacco (3693 punti) ha dovuto cedere la vittoria al ceco Ales Zapletal (3717 punti), un secondo posto comunque di grande valore a livello europeo! Cinque giorni di gara davvero impegnativi per i nostri atleti sotto tutti gli aspetti, che fanno ben sperare per i prossimi campionati europei di fine estate in Polonia dove il team sarà quasi al completo, ma ora bisognerà lavorare sui nuovi aeromodelli con motori da 123cc monoplano e biplano preparandoli al meglio per i prossimi appuntamenti, compito non facile visto i tempi stretti.

cs Aerobatic Team/Fas