I risultati di pattinaggio artistico della FSRS a Lugo, Riccione e Baricella

Nella giornata di domenica 26 Maggio a Riccione Eleonora Castelli, categoria Primi Passi C, ha gareggiato per il campionato regionale Primi Passi-Giovani Promesse, accompagnata dall'allenatrice Carlotta Gambuti: Eleonora ha eseguito il suo disco di gara eseguendo tutte le difficoltà e arrivando in perfetta sincronia con la musica: si è aggiudicata la sesta posizione: sui tre giudici che la valutavano, un giudice l'aveva messa al terzo posto. A Lugo Evelin Quercia, categoria rosso start, e Chiara Battistini, categoria rosso basic, accompagnate da Erica Borgagni, hanno gareggiato per l'interprovinciale UGA indetta dalla UISP. Evelin, inizialmente un po' impaurita, ha eseguito una prova pista al di sotto del suo potenziale, ma poi in gara ha effettuato un disco perfetto salendo sul podio e classificandosi seconda. Chiara Battistini, ha svolto perfettamente tutte le difficoltà ed, anche se un po' lenta è riuscita a terminare il disco in perfetta sincronia e si è meritata la medaglia d'oro. A Baricella, per il campionato regionale FISR di solo dance, Elisa Benedettini ha gareggiato prima nella danza obbligatoria, arrivando nella classifica parziale sesta, per poi effettuare la danza libera; il risultato finale l'ha vista scendere in settima posizione.

c.s. Federazione sammarinese Roller Sports