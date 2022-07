Il bilancio dei Mondiali di nuoto a Budapest

Si avvicina l’ora del debutto per Loris Bianchi, Giacomo Casadei e Alessandro Rebosio ai Giochi del Mediterraneo. In mattinata toccherà a Rebosio e Casadei rompere il ghiaccio. Bianchi e Casadei sono reduci, insieme ad Arianna Valloni, dall’esperienza ai Campionati del Mondo FINA a Budapest. Nei 100 rana Casadei ha fermato il cronometro a 1.05.17, tempo che gli è valso il 51° posto su 64 partenti. Nei 50 rana, invece, ha nuotato in 30.07, piazzandosi al 48° posto su più di 60 partecipanti. Bianchi, all’esordio in un Mondiale, ha nuotato i 400 stile in 4.04.57, lontano dal suo personale, chiudendo al 38° posto su 43 partenti. Negli 800 stile ha fatto segnare un tempo di 8.27.39, terminando 27° su 32. Arianna Valloni, dopo la prova negli 800 stile libero, nuotati al di sopra del suo personale, ha ben figurato nelle gare in mare aperto. Nella 5 km ha chiuso 35esima su 56, con un ritardo di 5 minuti e 45 dalla prima; nella 10 km ha terminato 42esima su 62, con in distacco di 8 minuti e 14’’ dalla vincitrice, di molte inferiore ai gap delle precedenti gare sulla stessa distanza. Un miglioramento considerevole a cui si aggiunge il fatto che era al suo primo Mondiale e che ha chiuso i primi giri in ottava posizione.

c.s. Cons