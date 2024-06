Il Financial Times racconta i luoghi della prima tappa del Tour de France 2024

Il prestigioso quotidiano economico-finanziario britannico ha pubblicato sabato 1 giugno un reportage su Rimini e sui luoghi della Romagna Toscana che saranno attraversati nella prima tappa del Tour De France – Rimini è descritta come una città ricca di viali eleganti, ombreggiati da pioppi e tigli, una spiaggia meravigliosamente pulita ed efficiente e una nuova scintillante marina – L’autore dell’articolo è Duncan Craig che a metà maggio ha partecipato a un Edt, organizzato da Apt Servizi Emilia-Romagna sulla prima tappa del Tour de France del prossimo 29 giugno “Una nuova scintillante marina, ampi viali eleganti di tigli, una spiaggia meravigliosamente pulita ed efficiente”. Così è raccontata la città di Rimini nel lungo reportage, pubblicato sabato 1° giugno, dal Financial Times, prestigioso quotidiano economico-finanziario britannico, una vera e propria istituzione in Gran Bretagna (è stato fondato nel 1888). L’articolo è uscito sia nella versione online che in quella cartacea: entrambe raggiungono gli oltre 22 milioni di lettori mensili, sparsi in tutto il mondo. L’autore dell’articolo è Duncan Craig che a metà maggio ha partecipato, in sella ad una bici, a un educ-tour, organizzato da Apt Servizi Emilia-Romagna sui luoghi e borghi della Romagna e Toscana attraversati dalla prima tappa del Tour de France il 29 giugno. La corsa partirà da Firenze per arrivare a Rimini dove sarà dunque assegnata la prima maglia gialla di questa edizione 2024. Duncan ha parlato di questa esperienza anche sul suo profilo Instagram https://www.instagram.com/p/C7rAR7uIGjn/?img_index=1 Il giornalista inglese ha raccontato la discesa da Firenze attraverso Il Parco delle Foreste Casentinesi, passando da Premilcuore, San Leo e “doppiando” San Marino per raggiungere il “traguardo” della prima tappa: Rimini. Duncan si aspettava una famosa località balneare, sovraffollata dai turisti. Ma – confessa – si è dovuto ricredere. È stato colpito dal nuovo scintillante waterfront, il nuovo magnifico lungomare di Rimini. “Per 24 ore passeggiamo per ampi viali eleganti, ombreggiati da pioppi e tigli, e ci rilassiamo sulla gigantesca spiaggia di Rimini, meravigliosamente pulita ed efficiente”. Persino il Ponte di Tiberio – così scrive – con i suoi 13 secoli è più antico del Ponte Vecchio di Firenze”. Fra le altre esperienze ci sono state anche quelle di una colazione al Grand Hotel, il luogo preferito da Federico Fellini, figlio più famoso di Rimini e una serata tra le enoteche e le osterie animate del Borgo San Giuliano, l’ex quartiere di pescatori adornato di murales è collegato al centro storico della città proprio dal Ponte di Tiberio. Parlando di sport e di benessere, nell’articolo del Financial Times c’è anche un accenno allo spuntino perfetto per chi fa attività fisica: il Parmigiano Reggiano, naturalmente, descritto come un pezzetto di proteine di altro pregio.

cs Apt Servizi