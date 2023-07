Il Segretario di Stato riceve gli atleti che hanno preso parte agli Special Olympics World Games di Berlino

Il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini ha ricevuto oggi presso la sede di Palazzo Mercuri gli atleti di Special Olympics San Marino rientrati dall’impegno internazionale ai World Games Special Olympics di Berlino. “Sono orgoglioso di avervi ospiti qui in Segreteria -ha detto il Segretario di Stato Lonfernini rivolgendosi agli atleti- per ringraziarvi a nome delle istituzioni e dell’intero Paese per l’impegno che avete profuso per tenere alto il nome e i colori del nostro Paese. I dirigenti di Special Olympics San Marino mi hanno tenuto informato sui vostri risultati e sulle gioie che ci avete regalato. Congratulazioni. Il lavoro di Special Olympics San Marino -ha proseguito il Segretario di Stato- è di altissimo livello, ha un valore assoluto per la comunità sammarinese, non solo sportiva. Le istituzioni sono al vostro fianco”. La delegazione sammarinese era composta da 12 atleti e due partners protagonisti in sette discipline: nuoto, atletica leggera, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, bocce, vela e, per la prima volta anche nel golf. 12 le medaglie complessive conquistate, tre delle quali d’oro.