Il Tuscany Storico regala emozioni con un secondo e terzo posto assoluto

La stagione del rally storico della Scuderia San Marino inizia benissimo: alla prima edizione del Rally Tuscany la società sammarinese si posizione al secondo e terzo posto della classifica assoluta con gli equipaggi Nicolò Fedolfi - Livio Ceci e Nemo Mazza - Riccardo Biordi. Ottava posizione per Luca Moroni e Marco Selva, seguiti al decimo posto da Alessandro Fedolfi e Umberto Bollini. Arrivano soddisfazioni anche dall’estero grazie al navigatore Mirco Gabrielli, che in Croazia al Rally Due Castelli, ottiene il secondo posto di classe R2 su Opel Adam. Dai kart ottimi tempi in previsione dell’inizio di campionato. Ai test del Trofeo Easykart, Lorenzo Cheli dà il meglio nella terza sessione di prove con il terzo tempo di 50.984. Nella categoria 60 Lorenzo Leardini fa registrare il miglior giro alla quinta prova con il crono di 57.343.