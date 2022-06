Impegno internazionale per Stefano Podeschi in Nations League

Altra designazione in campo internazionale per Stefano Podeschi. Questa sera – con fischio d’inizio alle 20:45 - l’ex arbitro sammarinese sarà impegnato come UEFA Referee Observer per la partita di Nations League tra Bosnia e Finlandia allo stadio Bilino Polje di Zenica. Partita che si prospetta interessante, con i padroni di casa che guidano il gruppo 3 di Lega B ancora da imbattuti – con cinque punti in tre partite – ma con i finlandesi sotto di una sola lunghezza e decisi a salire in cima al girone. Lo staff arbitrale sarà tutto di nazionalità bulgara, con Georgi Kabakov quale fischietto principale, coadiuvato dagli assistenti Margaritov e Valkov (Draganov quarto ufficiale); Stoyanov e Kolev addetti al VAR.

Cs Fsgc