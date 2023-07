Intitolato nel pomeriggio il Campo Simone De Luigi

Con una cerimonia semplice ma molto sentita è stato intitolato nel tardo pomeriggio di oggi alla memoria di Simone De Luigi il campo 2 del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo. Alla presenza dei genitori di Simone, del presidente del CONS Gian Primo Giardi, degli amici, degli insegnanti, dei tecnici e dei compagni di squadra, è stata scoperta la targa che, da oggi, legherà indelebilmente il ricordo del giovane tennista biancazzurro, scomparso tragicamente a fine estate scorsa, a quella che era un po’ la sua seconda casa. “Su questo campo – ha ricordato il presidente federale Christian Forcellini – Simone vinse il suo primo torneo nel 2021, il Trofeo GHSM Group organizzato dal Tennis Club San Marino, battendo in una finale tiratissima il compagno di squadra Jack Chapman. Anche il torneo, da quest’anno, verrà intitolato alla memoria di Simone. Non è casuale nemmeno la scelta di fare questa cerimonia nella settimana del ITF Junior Under 18: lo scorso anno Simone vi partecipò poco prima di partire per la Coppa Davis, aiutando la squadra a centrare la promozione. Da oggi il ricordo di Simone continuerà a vivere nel nostro Centro Tennis sul Campo Simone De Luigi”. Dopo la scopertura della targa è stata appesa nella sala riunioni della FST la racchetta di Simone, che i suoi genitori hanno donato alla Federazione. Hanno inaugurato il Campo Simone De Luigi l’australiano Jack Chapman e il vicepresidente federale Filippo Francini, suoi compagni d’allenamento.

cs FST