Juvenes ciclismo nel ricordo di Marino Frisoni

La Società Sportiva Juvenes Ciclismo si unisce al lutto dei Famigliari, Amici e appassionati del Ciclismo nel ricordo di Marino Frisoni esprimendo i sentimenti del più profondo cordoglio e che l’ho ha visto protagonista con la Juvenes in tante gare ciclistiche. Si avvicina alla Juvenes Ciclismo nel 1962 ed inizia la sua brillante carriera di corridore per nove anni con la maglia della Società Ciclistica di Serravalle nella categoria Esordienti con due vittorie, nella categoria Allievi con altrettante vittorie a Cesena, Novafeltria, Rimini, Tortoreto Lido, Macerata Marche, Pesaro. Poi passa nella categoria Dilettanti negli anni 1968-1969 con una vittoria e sempre con ottimi piazzamenti nelle prime tre posizioni al traguardo. Partecipa anche a competizioni internazionali nel 1966 ai Campionati del Mondo in Germania a Nurburgring con i colori di San Marino e pure alle Olimpiadi del 1968 in Messico. Un grande appassionato di Ciclismo che si distingueva per le sue particolari qualità, impegno e costanza in ogni occasione, un “ combattente della bicicletta.” CIAO MARINO Riposa in Pace.

c.s. Società Sportiva Juvenes Ciclismo