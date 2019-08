Juvenes / Dogana La stagione 2019-2020 è ufficialmente iniziata

La Juvenes-Dogana si è ritrovata ieri sera con tanta voglia di cominciare una nuova avventura. Nuova perché come ha detto mister Massimo Mancini sarà un “anno zero”. Smantellato il gruppo storico, sono arrivati tanti nuovi giocatori grazie al nuovo direttore sportivo Aurelio Tosi: “La società mi ha chiesto di formare la squadra e ripartire. C’è stato un grosso sforzo da parte loro. Abbiamo in mente un progetto pluriennale, vogliamo creare le basi per formare un bel gruppo. Per far questo – racconta il ds alla presentazione – servono ragazzi affidabili, professionali, che mettano sempre impegno, sacrificio, intensità”. Prima di Tosi ha parlato anche il presidente Lino Zucchi: “Abbiamo cambiato molte cose dopo tanti anni. Quattordici nuovi acquisti, soprattutto tanti giovani. Quello che chiediamo è serietà e professionalità, in campo ma anche fuori (la società ha anche creato un decalogo di regole da seguire, nda)”. Non vede l’ora di iniziare anche il tecnico Mancini, confermato dopo lo scorso anno assieme al vice Alessandro Guerra: “Vogliamo soffrire ma anche vincere insieme. I campionati migliori si fanno quando il gruppo è unito. Possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Sono contento di iniziare e ci sono grandi potenzialità”. La preparazione comincerà il 19 agosto, prima partita di campionato (ancora da definire i calendari) nel weekend del 20-22 settembre. Calciatori Portieri: Pier Giulio Berardi, Mattia Manzaroli, Eros Gobbi Difensori: Federico Togni, Gianni Abbondanza, Federico Salvi, Mattia Merlini, Enrico Casadei, Michael Parma Centrocampisti Mattia Àncora, Thomas Brighi, Antonio Ferraro, Amdy Dieng, Manuele Lombardini, Lorenzo Gasperoni, Luca Pelliccioni, Thomas Raschi Attaccanti Luca Zavattini, Flamur Vucaj, Eugenio Zucchi, Davide Merli Staff Presidente: Lino Zucchi Vicepresidente: Piero Bronzetti Segretario Generale: Silvano Zonzini Direttore Sportivo: Aurelio Tosi Kit Manager: Martino Guidi Team Manager: Giordo Bagli Tesoriere: Loretta Cavalli Allenatore: Massimo Mancini Vice allenatore e preparatore atletico: Alessandro Guerra Preparatore atletico: Emilio Di Stasio Preparatore dei portieri: Nicola Ricci Fisioterapista: Emanuele Cesarini