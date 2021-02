Juvenes la nuova bandiera

La Società Sportiva Juvenes Serravalle presenta la nuova Bandiera rappresentata dai tre loghi storici e dal suo motto ufficiale “ Per la formazione morale e sportiva della Gioventù “ con i colori bianco azzurri di San Marino. La Juvenes fondata nel 1953 con l’arrivo nella Parrocchia Sant’Andrea di Serravalle del giovane Capellano Don Giuseppe Innocentini per tutti “ Don Peppino “ , essendo Parroco Don Tullio Gabellini, che si inserisce con entusiasmo, passione, slancio nella comunità Serravallese promuovendo numerose attività e iniziative a favore dei Giovani e non solo. Inizia a riunire attorno alla sua figura tanti giovani che si vogliono avvicinare alla Sport, viene scelto il nome della Società Juvenes dal latino “Giovani” da Carlo Franciosi e si inizia con spirito sportivo e tanta volontà ad allestire le prime Squadre di Calcio, per poi passare al Tennistavolo e al Ciclismo che rappresentano le tre discipline storiche della longeva Società di Serravalle e che nel corso degli anni allarga l’orizzonte anche ad altre discipline sportive come il Basket, l’Atletica, la Pesca, l’Aeromodellismo,









il Biliardo per diventare un porto aperto alla Gioventù. Vogliamo anche ricordare i vari Presidenti che assieme ai Consigli Direttivi si sono succeduti alla guida della Juvenes: Ferruccio Piva, Clelio Galassi, Bruno Passerini, Alessandro Morri, Luigi Zafferani fino all’attuale Presidente Gian Battista Silvagni. Al momento la Società Sportiva Juvenes è presente nello Sport con il Calcio (AC Juvenes Dogana), Ciclismo, Pallavolo e Tennistavolo. La Società si appresta a raggiungere il traguardo dell’anniversario del 70° anno dalla fondazione avendo già da tempo presentato alla Stampa con i ricordi, gli aneddoti, le emozioni raccontando la storia di personaggi sportivi, Squadre e con immagini di tutti coloro che hanno indossato la maglia della Juvenes, ma certamente il ricordo più bello, significativo e con tanta gratitudine, ammirazione lo dedichiamo al nostro fondatore Don Peppino per tutto ciò che ha fatto per la Sua Juvenes.

Società Sportiva Juvenes