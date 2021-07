La Fams conferma il proprio impegno per la sicurezza

SAFETY TRAINING FAMS 2021, si chiama così l’interessante corso di aggiornamento per ufficiali di gara ideato dalla FAMS, Federazione Auto Motoristica Sammarinese, per sottolineare ancora una volta il proprio impegno nell’accrescere la formazione e la competenza nella gestione delle competizioni rallistiche dei professionisti che ogni anno sono presenti alle proprie manifestazioni. Organizzato grazie al supporto del FIA SPORT GRANT PROGRAMME, nato nel 2014 con l’intento di sviluppare il motorsport, il corso inizierà questa sera, 14 luglio, con un incontro online che sarà il primo di una serie di sei, online e in presenza. Incrementare la sicurezza dello sport automobilistico e dei rally, sviluppare la qualità del servizio degli addetti ai lavori, accrescere la consapevolezza degli spettatori sensibilizzandoli sulla sicurezza sono gli obiettivi primari di questa iniziativa. Istruttori d’eccezione saranno Tiziano Siviero e Ronan Morgan, nomi che nel settore rally non hanno bisogno di grandi presentazioni. Tiziano Siviero è stato navigatore di Miki Biasion col quale ha vinto due edizioni del campionato del mondo rally (1988 e 1989) e un campionato europeo (1983). Ronan Morgan navigatore per 27 anni e 10 titoli del campionato del mondo al suo attivo. Entrambi nel motorsport da circa 40 anni hanno ricoperto molteplici ruoli: da concorrenti a organizzatori dei più importanti campionati del mondo a FIA senior official. Compiaciuto per l’iniziativa che si è concretizzata il presidente della FAMS Paolo Valli dichiara: “ Il FIA SPORT GRANT PROGRAMME ci aiuta offrendoci il proprio supporto per promuovere lo sport automobilistico sicuro nel nostro Paese. Impegnarci per aumentare la sicurezza dei nostri eventi attraverso una ancor maggiore professionalità dei nostri ufficiali ci rende orgogliosi” Ottimizzare il controllo delle prove speciali, aumentare la sicurezza per concorrenti e spettatori, accrescere la consapevolezza della sicurezza negli eventi con l’intento di potenziare il motorsport e accrescerne la sostenibilità sono gli obiettivi dell’azione congiunta che FAMS e FIA SPORT GRANT PROGRAMME si impegnano a realizzare con queste giornate di corso che si concluderanno in novembre.

Cs Fams