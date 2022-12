La FAMS, Federazione Auto Motoristica Sammarinese, presente alla assemblea generale annuale della FIA, Federazione Internazionale dell’Automobile

Il Presidente Paolo Valli e il Vicepresidente Christian Montanari, in rappresentanza della FAMS Federazione Auto Motoristica Sammarinese, hanno presenziato alla Assemblea Generale Annuale della FIA, Federazione Internazionale dell’Automobile, svoltasi a Bologna. Nell’occasione, Paolo Valli e Christian Montanari hanno incontrato il Presidente FIA Mohammed Ben Sulayem. L'Assemblea Generale FIA è l'organo decisionale supremo della FIA. È presieduto dal Presidente ed è composto dai Club automobilistici e da turismo e dalle Autorità sportive nazionali che rappresentano le organizzazioni affiliate alla FIA. L'ordine del giorno dell'Assemblea Generale è in linea di principio composto da punti che sono stati proposti dai due Consigli Mondiali della FIA (World Motor Sport Council e Consiglio Mondiale per la Mobilità e il Turismo dell'Automobile), nonché da punti proposti dal Senato. L'Assemblea Generale ha anche una serie di competenze uniche, tra cui l'approvazione del bilancio e l'elezione di tutti i principali funzionari della FIA.

Cs - FAMS