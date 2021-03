La Juvenes tennistavolo all’assemblea elettiva Fitet.

Si è svolta nei giorni 6-7 marzo 2021 a Fiumicino nel Centro Congressi dell’Hotel Hilton Rome Airport l’Assemblea Generale Nazionale Ordinaria e Straordinaria Elettiva della Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) in cui anche la Società Sportiva Juvenes Tennistavolo San Marino ha presenziato ai lavori congressuali con il Segretario della Società sportiva di Serravalle Riccardo Tentoni. L’esito delle votazioni dei delegati presenti in rappresentanza delle Società pongistiche italiane ha confermato per il secondo mandato alla guida della FITET Renato Di Napoli che ha ricevuto 20.121 voti pari al 51,93% contro i 18.627 (48,07%) di Marcello Cicchitti. I voti presenti sono stati l’83,13% della forza voto complessiva. All’Assemblea Elettiva è intervenuto il Presidente del CONI Giovanni Malagò che ha portato il suo saluto e di quello dello Sport Italiano, mentre l’Assemblea è stata presieduta da Sergio D’Antoni, Presidente del CONI Sicilia e componente della Giunta CONI, assistito dal vice Sergio Roncelli Presidente CONI Campania e dal Segretario Generale FITET Giuseppe Marino. Tra i componenti eletti nel nuovo Consiglio Federale risulta eletta in quota Atleti Chiara Colantoni, una gradita presenza e conoscenza per la Juvenes Tennistavolo che negli anni 2010 e 2011 ha indossato la maglia della Juvenes Tennistavolo avendo partecipato al Campionato Nazionale a Squadre Femminile di Serie B assieme a Letizia Giardi e Chiara Boffa e ai Campionati Italiani a Squadre Juniores ha conquistato la medaglia di Bronzo con Letizia Giardi.