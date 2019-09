Le atelete Mya Gym brillano alla San Marino Cup

Sabato 7 e Domenica 8 Settembre nel Multieventi Sport Domus si è svolta la 6a edizione della San Marino Cup, un torneo internazionale di ginnastica ritmica organizzato dalla Federazione Sammarinese Ginnastica, che ha richiamato un numero elevato di atlete di alto livello di società italiane e alcune delegazioni provenienti da diverse nazioni europee. La Mya Gym ha partecipato all’evento con le sue atlete agoniste, accompagnate per l’occasione dalle tecniche Serena Sergiani,Luna Casadei ed Elisa Cavalli. Ottimi i risultati ottenuti dalle singole atlete che hanno potuto mettere a frutto i duro lavoro svolto in questa preparazione estiva. Nella categoria B pre Junior al corpo libero Asia Mularoni ha conquistato il 3° posto, Annagiulia Gobbi il 4° posto e Aurora Celeste l’8° posto. Il podio nella categoria B pre Junior con l’esercizio alla palla è quasi tutto Mya Gym con il 2° posto di Giulia Santi e il 3° posto di Alice Gasperoni nella stessa gara Annagiulia Gobbi conquista l’11° posto. Nell’esercizio alle clavette della categoria B pre Junior Asia Mularoni si esprime al meglio e conquista il 1° posto e Alice Gasperoni il 6° posto. Nell’esercizio al cerchio invece della categoria B pre Junior è Giulia Santi che esegue un preciso e pulito esercizio e si pizza davanti a tutte sul 1° gradino del podio e Aurora Celeste al 9° posto. Nella categoria A Children con gli esercizi corpo libero e fune a classifica unificata con sommatoria dei 2 punteggi, Carol Michelotti conquistano il12° posto e Sara Ceccoli il 13° posto. Al suo debutto nella categoria B Baby con un esercizio al corpo libero Alice Zonzini si piazza al 6° posto. Nella gara delle Junior Livello A dove è stata realizzata una classifica unificata con i punteggi ottenuti con 4 esercizi con gli attrezzi Fune, Palla, Nastro, Clavette nonostante l’alto livello delle atlete in gara, le atlete Mya Gym hanno conquistato il 18° posto con Arcangeli Caterina il 19° posto con Anna Tamagnini e il 23° posto con Annalisa Vannoni. Nella categoria A pre Junior con classifica unificata della sommatoria dei punteggi di 2 attrezzi, Emma Guida conquista il 10° posto con palla/clavette e Gloria Ambrogiani il 20° posto con clavette/corpo libero. Nelle premiazioni speciali è stata assegna la fascia di Miss Sorriso a Carol Michelotti. Purtroppo non ha potuto prendere parte a questa manifestazione l’atleta senior Elettra Massini per un piccolo infortunio, ha dovuto saltare questa gara per potersi riprendere al meglio e affrontare l’importante successivo impegno; i mondiali di Ritmica a Baku, in quanto è stata convocata dalla FSG tra le atlete che rappresenteranno San Marino. Le tecniche consapevoli delle qualità e dei margini di crescita delle loro ginnaste, sono soddisfatte degli esercizi svolti e degli ottimi risultati ottenuti, in questo torneo con atlete di alto livello nazionale e internazionale. Le atlete e la società aspettano tutti allo “Sportinfiera” il 21-22/9 dove si esibiranno e faranno provare a tutte le bambine i loro soliti attrezzi e per informare dei corsi che la società organizza per avvicinarle a questo meraviglioso sport

c.s. Mya Gym