Le ragazze del Wonderbay Padel Pink qualificate alla fase regionale della Coppa Italia TPRA

Ottimo risultato delle ragazze del Wonderbay Padel Pink che nel week end sono approdate alla fase regionale della Coppa Italia TPRA. Nella semifinale della fase provinciale le titane hanno sconfitto le ragazze del Be Padel di Cesena, al termine un match al cardiopalma vinto allo spareggio. Dopo la sconfitta subita da Cristina Bacciocchi e Cristina Coscia contro Gosti – Cucchi (6-3 6-2), nel secondo incontro è arrivata la vittoria al long tie-break di Giulia Bacciocchi e Nicoletta Cacchi su Casadei-Gosti (3-6 6-0 10-5). Nello spareggio decisivo a set unico vittoria di Cristina Bacciocchi in coppia con Nicoletta Cacchi per 7-5 sulla coppia cesenate. La corsa delle sammarinesi è fermata in finale contro le favorite del Campo Centrale di Forlì, che si sono imposte per 2-0. La finale centrata vale comunque la qualifica alla fase regionale. La scorsa settimana si è conclusa anche la fase a gironi della Coppa del Club MSP. Ottimo risultato per la squadra del Wonderbay MSP che accede alle finali regionali classificandosi al secondo posto nel girone E Emilia-Romagna. Nella fase ad eliminazione diretta i titani sfideranno agli ottavi di finale il Ravenna: partita di andata in casa al Wonderbay in programma l’8 maggio alle ore 13:00 e ritorno a Ravenna venerdì 13 maggio.