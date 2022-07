Lo United Riccione alza il muro, arriva Giordano Colacicchi

Dopo i recenti annunci di accordi con calciatori noti per le loro capacità offensive per il Presidente dello United Riccione Pasquale Cassese e per il Direttore Sportivo Giacomo Laurino è venuto il giorno di annunciare un nuovo difensore da consegnare agli schemi del tecnico Mattia Gori. Raggiunto ieri l’accordo con il difensore centrale classe 2000 Giordano Colacicchi che arriva dalla Casertana ma che in carriera ha vestito anche le maglie di Matelica, Albalonga, Ladispoli e non solo per un totale di oltre 60 presenze negli ultimi quattro campionati disputati.

c.s. SSD United Riccione