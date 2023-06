Mya Gym ai Nazionali UISP a Cesenatico

Giovedì 1 Giugno abbiamo aperto le danze con la partecipazione della nostra società ai Nazionali UISP a Cesenatico. La nostra prima ginnasta a scendere in pedana è stata Arianna Mazza accompagnata dalla tecnica Micaela Bertuccioli che nella Cat. 1 Junior 2008 ha conquistato un ottimo 6 posto al cerchio (semestre Luglio/Dicembre) e un 15 alla palla. Domenica 4 Giugno Micaela ha accompagnato in gara nella Cat. 3 Senior anno 2007 le nostre ragazze Maria Letizia Casadei e Veronica Toccaceli. Letizia ha ottenuto un buon 8 posto alle clavette e un 10 al cerchio, Veronica un 13 posto alle clavette e un 15 al cerchio. Il 5 Giugno per la Cat. 3 Junior accompagnate dalla tecnica Casadei Luna in mattinata sono scese in pedana "le twins" Emma e Matilde Zanotti; ottime prestazioni per loro che fanno conquistare a Matilde un meraviglioso 2 posto alla palla e un 9 al cerchio e a Emma un 3 posto alle clavette e un 11 posto al cerchio. Nel pomeriggio è stata la volta delle nostre ragazze della Cat. 3 junior 2009 accompagnate dalla nostra direttrice tecnica Serena Sergiani. Marta Macina ottiene un buonissimo 4 posto alla fune e un 13 posto al cerchio per via di alcuni errori. Martina Cesari alle clavette un 8 posto e un 10 al cerchio. Arianna Chiaruzzi un meraviglioso 5 posto alla palla e un 11 posto al cerchio. Ed infine per la Cat. 4 Junior l’ultima ad esibirsi è stata la nostra Giorgia Mini; 7a al cerchio e 7 nella classifica generale a cerchio, palla e clavette. Bravissime le nostre ginnaste!

Mya Gym