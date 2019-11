Mya Gym ottimi risultati ai regionali FGI Gold

Sabato 19 e Domenica 20 Ottobre nel palazzetto dello sport di Formigine (Mo) si sono svolte le gare di ginnastica ritmica categoria Gold allieve, junior e senior, gara di alto livello in cui sono presenti el migliore ginnaste della regione Emilia Romagna. Le atlete della Mya Gym, in rappresentanza della Federazione Ginnastica Sammarinese, hanno ben figurato in tutte le categorie. Sabato si è svolta la 1° prova del campionato individuale Gold FGI categoria junior e senior dove sono scese in pedana le atlete Caterina Arcangeli, Elettra Massini, Anna Tamagnini e Annalisa Vannoni eseguendo 4 esercizi i cui singoli punteggi sommati hanno contribuito a formare la classifica generale di giornata. Nella categoria Junior 1° anno Caterina ha conquistato il 5° posto e Annalisa l’8° posto; nella categoria Junior 3° anno Anna si è piazzata al 5° posto e nella categoria Senior Elettra ha conquistato l’8° posto. Domenica è stato il turno delle atlete della categoria Allieve che hanno disputato la 2° prova del campionato regionale in cui la classifica finale con i risultati migliori delle 2 prove dava accesso alla successiva fase interregionale. Nella categoria Allieve 1° anno Carol Michelotti ha confermato i risultati della prima prova conquistando il primo posto del podio nella classifica di giornata e anche la medaglia d’oro nella classifica regionale conquistando così anche il titolo di campionessa regionale Gold Allieve A1; Sara Ceccoli ha confermato i suoi progressi conquistando l’11° posto di giornata e regionale. Nella categoria Allieve 3° anno è scesa in pedana Gloria Ambrogiani ed ha conquistato il 5° posto di giornata e regionale. Nella categoria Allieve 4°anno ha gareggiato Emma Guida conquistando il 7° posto di giornata e l’8° posto regionale. Con questi risultati sono riuscite a conquistare l’ammissione alla successiva fase interregionale le atlete Carol, Sara e Emma che si svolgerà il prossimo 8-9-10 novembre. Le tecniche e la società sono soddisfatti dei risultati ottenuti dalle atlete e si preparano per il prossimo fine settimana a organizzare, assegnateci dalla FGI-FSG , la 2° prove regionale Gold junior/senior e il “Torneo delle regioni”, che si svolgeranno al Multieventi Sport Domus di Serravalle.