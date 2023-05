Mya Gym: un'altra domenica di soddisfazioni

Domenica 7 Maggio 2023 si è svolta a Formigine la seconda prova del Campionato Individuale Silver LD-LE. Le ginnaste agoniste della Cat. LD e LE accompagnate dalle tecniche Valentina di Rese e Elettra Massini hanno preso parte alla competizione riportando buoni risultati. La prima a scendere in pedana è stata Alice Zonzini nella Cat. A4 classificandosi al 5posto Per la Cat. A3 Chantal Mularoni sale sul 3 gradino del podio, Laura Maione si guadagna un 7 posto. Si va a podio anche nella Cat. J2 con un ottimo 3 posto di Sofia Ciavatta. Più che buoni i risultati anche per la Cat. J3 con il 2^ posto di Emma Zanotti e il 4^ di Matilde Zanotti. Maria Letizia Casadei per la Cat. S1 a causa di un po’ troppe imprecisioni, sotto il suo standard 4^ classificata. Nel pomeriggio hanno gareggiato le agoniste LE. Per la Cat. J3 Annagiulia Gobbi non al massimo delle sue potenzialità rimane ai piedi del podio con un 4 posto. Rebecca Mini per la Cat. S1 categoria si classifica 3a. Bravissime ginnaste, complimenti a tutte e ora al lavoro per i Nazionali!!!