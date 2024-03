Nel fine settimana di Pasqua torna il “Trofeo Adriatico”, il torneo di calcio internazionale giovanile

Seimila atleti per 230 squadre provenienti da 10 paesi stranieri, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Olanda, Repubblica Ceca, Serbia e Svizzera, saranno impegnati dal 30 marzo al 1° aprile al Torneo internazionale di calcio giovanile a Coriano, Riccione e Rimini. La 32esima competizione internazionale targata Euro-Sportring Foundation e che si avvale della struttura di ASD Tropical Coriano per la parte tecnica del torneo, torna anche quest’anno in concomitanza della Pasqua. Su 24 campi complessivi, sei campi sportivi dello stadio “Daniele Grandi” di via Piane di Coriano e uno di Ospedaletto verranno utilizzati per le gare dei più piccoli. I giovani calciatori italiani e stranieri, di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, con accompagnatori, genitori e tifosi saranno a Coriano, ad attenderli sul palco della premiazione sarà presente l’assessore allo Sport, Anna Pecci. “Con grande piacere il giorno di Pasquetta sarò presente per incontrare e premiare di persona anche quest’anno i piccoli giocatori che parteciperanno alla 32esima edizione del Trofeo Adriatico patrocinato dal comune di Coriano - afferma l’assessore Pecci -. Se la manifestazione è spalmata su tre comuni, è a Coriano che i bambini giocano e fanno spettacolo. Con i dirigenti, lo staff tecnico, persone preparate e appassionate, i baby calciatori si divertono, praticano sport e allo stesso tempo possono sfruttare la loro permanenza a cavallo della Pasqua per visitare la città di Coriano e le nostre qualificate strutture ricettive locali, a partire da ristoranti e agriturismi. Ben vengano manifestazioni come questa che promuovono lo sport a livello nazionale e internazionale, l'amministrazione è felice di patrocinare eventi che coinvolgono i giovani atleti nel rispetto delle regole, del fair-play e dell'etica sportiva”. Saranno 11 le categorie interessate (Primi Calci U08, Primi Calci U09, Pulcini U10, Pulcini U11, Esordienti U12, Esordienti U13, Giovanissimi U14, Giovanissimi U15, Allievi U16, Allievi U17, Juniores U19), per un totale di 180 squadre. 15.000 le presenze stimate nei tre comuni coinvolti tra giocatori, team e familiari.

cs Comune di Coriano