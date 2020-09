Oltre il Titolo: Rachele Bruni e Simone Sabbioni sul palco del Pianello

Dopo la prima uscita con l’ospite d’onore Milena Bertolini (Commissario Tecnico della Nazionale di Calcio femminile), la rassegna “Oltre il Titolo” organizzata dalla Segreteria di Stato per lo Sport e l’Informazione si tuffa in acqua. Mercoledì 9 infatti, in Piazza della Libertà, arrivano le stelle del nuoto. L’occasione è la presentazione del libro di Rachele Bruni, argento olimpico a Rio, scritto insieme a Luca Farinotti. Si intitola “Volevo solo nuotare, 200000 bracciate con Rachele Bruni” e racconta episodi della vita della regina italiana delle acque libere. Le poche bracciate di una bambina che impara a nuotare sono diventate le 200.000 del titolo della serata che sarà condotta dal giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato. Rachele Bruni ha vinto molto, un argento alle Olimpiadi brasiliane e ai mondiali, 8 ori ai campionati europei, 19 ori (e 20 argenti) ai nazionali. Una carriera straordinaria costruita con anni e anni di lavoro, in piscina, in palestra, sul mare. A Farinotti, che la prende per mano e la incalza in una lunga intervista, Rachele racconta di essere un fenomeno in acque fredde e mosse, che la natura non la spaventa e, anzi, che l'oceano "è il luogo elettivo della sua spiritualizzazione". I problemi non sanno nuotare è il mantra di Rachele che durante la sera incrocerà la propria esperienza con quella di un altro azzurro: Simone Sabbioni. Sul palco del Pianello anche il CT FIN Walter Bolognani. Le serate di Oltre il Titolo proseguiranno il 10 con Nicola Roggero e i suoi racconti di atletica e Premier league, l’11 con la Formula Uno, il libro di Umberto Zapelloni e Luca Dal Monte e il monologo di Fabio Tavelli. Il 12 il gran finale con un palco d’eccezione su cui saliranno i più celebri giornalisti di Sky Sport.

c.s. Segreteria di Stato per lo Sport