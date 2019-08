Oulton Park: Davide Meloni si piazza settimo assoluto

Davide Meloni vince anche il caldo inglese. Con delle temperature del tutto inusuali, il giovane pilota sammarinese è stato uno dei protagonisti dell’appuntamento di Oulton Park della Formula Ford Uk che si è disputato nel fine settimana appena concluso, andando a raccogliere un ottimo sesto migliore piazzamento. Dopo aver fatto il suo rientro nella serie inglese in occasione della tappa di Brands Hatch di metà luglio, centrando subito un miglior sesto posto assoluto con la BM Racing, Meloni “junior” si è ripresentato stabilendo il terzo responso cronometrico al termine di una qualifica “affollatissima”. Un risultato straordinario, considerando il livello di competitività della categoria. In Gara 1 il pilota del Titano si è reso autore di un’ottima partenza, soffrendo però le temperature elevate del motore e successivamente anche un problema ai freni, lottando in trenino con tutte le altre monoposto (elemento che non gli consentiva appunto di prendere dell’aria fresca). Alla fine per lui è arrivato dunque il sesto posto, al quale in Gara 2 ha fatto seguito il settimo piazzamento finale. “Onestamente ambivo almeno a un terzo posto – ha commentato Davide Meloni – Sono comunque soddisfatto e spero di fare meglio nel prossimo appuntamento, che si disputerà sul tracciato di Anglesey nel fine settimana subito dopo ferragosto”.