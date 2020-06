Paolo Diana istruttore “A scuola di rally” Il 2020 sarebbe dovuto essere l’anno della svolta per Paolo Diana. L’emergenza Covid-19 ha frenato i progetti di tutti gli sportivi e logicamente anche del pilota romagnolo che però, durante il lockdown, non ha mai smesso d’impegnarsi con passione ed entusiasmo. In attesa che riprenda la stagione agonistica, Paolo Diana si cimenterà per la prima volta nel ruolo di istruttore di “A SCUOLA DI RALLY”, organizzato da “Pilotiamo”. Il corso prevede una parte teorica in aula di circa 3 ore assieme a Michele Pianosi e Massimo Bizzocchi, ed una prova pratica su strada aperta dove si simuleranno le ricognizioni di una gara. Per chi lo desidera sono anche previsti due turni alla guida di auto a trazione posteriore su un circuito di terra chiuso al traffico a fianco di Paolo Diana o Michele Pianosi. L’appuntamento è in programma domenica 20 giugno a Misano. Sono già aperte le iscrizioni. Chi è interessato può scrivere a info@paolodiana.com e verrà poi ricontatto dalla segreteria del corso. “Per me è un’esperienza del tutto nuova – commenta Paolo Diana – cercherò di trasmettere la mia esperienza ma soprattutto la mia passione per i rally”. Intanto Paolo sta cercando di riprogrammare la stagione. In primavera aveva in calendario 4 gare che sono state rinviate a causa del Covid-19 ma ha già confermato la sua partecipazione a tre manifestazioni all’estero e sta definendo altri appuntamenti nazionali ed internazionali. Nelle prossime settimane svelerà la livrea 2020 mentre è già on-line il nuovo sito www.paolodiana.com con il merchandising ufficiale Diana31 ideato personalmente da Paolo.

L’ufficio stampa Diana31