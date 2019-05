Pesca in apnea: Macaluso 16° alla DiveIn Cup a Zara

Domenico Macaluso ha partecipato alla settima DiveIn Cup di pesca in apnea a Zara, in Croazia. Sei impegnative ore di gara, che hanno visto il portacolori biancazzurro chiudere 16°, dopo essere stato anche 10° nella prima parte di prova. L’appuntamento, che ha visto la vittoria della squadra croata, è servita a Macaluso in vista degli Europei che si terranno in Danimarca dal 5 al 9 settembre.