Pronti a tornare sulla terra con il Nido dell’Aquila

Tutto pronto a Nocera Umbra (Perugia) per il 27 e 28 settembre dove andrà in scena il quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) con Il Nido dell’Aquila. Vedremo prender parte a questa gara, due dei nostri codriver bianco azzurri. In ordine di elenco troviamo Alessandro Biordi che navigherà Luigi Ricci alla guida della bellissima Hyundai I20 R5. Mentre poco più sotto si posiziona Zanotti Diego che sarà fedelmente alla desta di Filippo Baldinini sempre sulla loro Citroen DS3 R3T. Gli equipaggi dovranno affrontare le impegnative strade sterrate sulle due famose prove, la "Monte Pennino” di 14,27 km e la "Monte Alago” 8,86 km entrambe per tre volte ognuna. I chilometri totali saranno 146,30 di cui 69,39 contro il cronometro. Novità per lo shakedown, infatti, verrà svolto in località “Case Basse / Bagni” di 2,02 km. La gara si svolgerà interamente nella giornata di sabato 28 con partenza alle 9:01 dalla Piazza Umberto I (Nocera Umbra) con l’arrivo previsto nella medesima alle 16:00.