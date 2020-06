Pubblicato il libro sui cinquant’anni del Gruppo Sportivo Dogana

Quasi due anni di lavoro, 350 pagine e oltre 500 foto per cinquant’anni di storia. E’ passato mezzo secolo dalla fondazione del Gruppo Sportivo Dogana e c’è chi, come Piero Bronzetti, ha pensato di riportare in vita quei tanti ricordi. Bronzetti, oggi vice presidente della Juvenes/Dogana ha militato per anni in quella squadra e l’ha vista crescere. “Qualche anno fa - racconta Bronzetti - ero nella sede della Juvenes/Dogana e ho trovato una borsa piena di fotografie. Ho pensato: perchè non fare un libro che ripercorre la storia del Gruppo Sportivo Dogana? Mi piacciono i ricordi e che sopratutto non vada dimenticato quanto è stato fatto negli anni. Sono tanti gli sportivi che hanno militato nel Dogana, sopratutto per quanto riguarda il calcio, vera e propria fucina di talenti tra i migliori a San Marino”. Il gruppo è stato fondato nel 1970 e il primo sport fu il calcio. Successivamente si formò anche il reparto ciclismo e pesca sportiva (gruppi entrambi attivi ancora oggi), e anche qualche piccola parentesi di automobilismo e calcio femminile.

Per quanto riguarda il calcio, nel 2000 è avvenuta la fusione con la Società Sportiva Juvenes in quella che oggi conosciamo come Juvenes/Dogana (settore giovanile e prima squadra). Per chi fosse interessato all’acquisto del libro (18 euro) può contattare direttamente l’autore Piero Bronzetti al num. 331-2907417.

Comunicato stampa

Juvenes/Dogana