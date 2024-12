Raduno Tecnico Invernale dell'Atletica Leggera Sammarinese: un passo verso nuovi traguardi

La Federazione Sammarinese Atletica Leggera ha organizzato un raduno tecnico che ha coinvolto gli atleti di interesse nazionale in preparazione dei prossima stagione e in previsione dei prossimi Giochi dei Piccoli Stati, l'appuntamento più ambizioso per gli atleti sammarinesi. Il raduno si è tenuto al Palaindoor di Padova, dove circa 30 atleti, convocati dal nuovo direttore tecnico Chiara Guiducci, hanno partecipato a sessioni di allenamento collegiale e a test specifici organizzati dallo staff tecnico federale. Sotto la guida degli allenatori Dan Mitirica e Davide Molinari, gli atleti si sono dedicati a prove tecniche di velocità e salti, dimostrando grande impegno e professionalità. Tra i protagonisti del raduno, la velocista olimpionica Alessandra Gasparelli e Francesco Sansovini hanno giocato un ruolo di primo piano. Sansovini, che si è trasferito a Padova per allenarsi sotto la guida di Marco Airale, sta adottando nuove metodologie di allenamento sviluppate dal tecnico con il suo gruppo internazionale. La Fsal, forte di una stagione di grandi successi, punta a investire risorse e supporto tecnico sia a livello giovanile che assoluto. Durante il raduno, il clima di entusiasmo e determinazione ha contagiato tutti i partecipanti, lasciando intravedere un futuro promettente per l'atletica sammarinese. La passione e l'impegno dimostrati dagli atleti testimoniano la volontà di raggiungere risultati sempre più importanti, in un percorso che unisce crescita personale e obiettivi sportivi ambiziosi. In parallelo, si è svolto un incontro fra i dirigenti federali Marcello Caratoni e Nicola Selva con il tecnico Marco Airale. L'obiettivo era quello di avviare nuove collaborazioni per introdurre a San Marino metodologie di allenamento all'avanguardia, sfruttando l'esperienza di Airale, allenatore di atleti di livello internazionale. I convocati per il raduno sono stati: Alessandra Gasparelli, Noemi Cola, Chiara Casadei, Anna Viserebi, Alessia Selva, Martina Muraccini, Rebecca Guidi, Giulia Sammarini, Greta San Martini, Sofia Bucci, Federica Valio, Sofia Biordi, Lucia Casadei, Chiara Marziali, Simone Gorini, Mattias Francini, Lorenzo Michelotti, Francesco Sansovini, Probo Benvenuti, Nicolas Bollini, Tommaso Casadei, Gian Marco Gulini, Alessandro Gasperoni, Andrea Ercolani Volta, Simone Zoffoli, Davide Davosi, Sofia Bucci e Valerio Tagliaferri.