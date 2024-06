Resoconto Campionato Nazionale di Karate ASC 2024

Ultima uscita agonistica, prima delle meritate vacanze estive, per gli atleti dell'Isshinryu Karate Club San Marino, affiliato a FESAM, domenica 9 giugno a Cervia al Campionato Nazionale di Karate ASC (Associazione Sportive Confederate) riconosciuta dal CONI Italia. Oltre 1.000 i Karatechi provenienti da tutto lo stivale per conquistare il titolo di campione Nazionale. A tenere alti i colori bianco-azzurri le sorelle Rebecca ed Eleonora Gaidella nella specialità Kumite combattimento cinture nere. Buona prova per Eleonora nella categoria Junior-53kg. Rebecca appena maggiorenne, al debutto nella categoria Senior -55kg conquista una prestigiosa medaglia di bronzo dimostrando nonostante la giovane età notevoli doti tecniche. Soddisfatto per l'impegno e i risultati ottenuti il coach Marcello Santini che ha seguito le atlete in gara.