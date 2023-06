Rimini Calcio: depositati gli adempimenti del 15 e 16 giugno

Il Rimini Football Club comunica che, in riferimento agli adempimenti del Sistema Licenze Nazionali, è stata inoltrata in data odierna alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi tutta la documentazione relativa alle scadenze del 15 e 16 giugno. La società sta predisponendo la documentazione relativa ai criteri legali ed economico finanziari che andrà inoltrata entro la scadenza del 20 giugno al fine di ottenere la Licenza Nazionale per l’iscrizione al Campionato di Serie C stagione 2023/24.