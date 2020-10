Rinviata la Giornata Mondiale Fair Play 2020

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) comunica con rammarico la decisione di rinviare al prossimo anno 2021, a seguito della esistente situazione della pandemia coronavirus covid 19, la “ 4^ edizione Giornata Mondiale Fair Play 2020 “ già programmata per il giorno di Sabato 14 novembre 2020 presso la Sala Montelupo di Domagnano. Il Consiglio Direttivo del CNSFP ha indicato lo svolgimento e slittamento dell’evento per il giorno 7 settembre 2021, in occasione della proclamazione ufficiale del World Fair Play Day come indicato dalle proprie organizzazioni internazionali EFPM e CIFP sempre per il 7 settembre di ogni anno. Inoltre il Consiglio Direttivo CNSFP ha deliberato di rinviare nell’anno prossimo anche altre attività programmate in calendario e che erano in stand-by, considerata l’attuale situazione di questo particolare e difficile momento che ci auguriamo tutti possa terminare in tempi ragionevolmente accettabili. Il CNSFP ha altresì provveduto ad informare European Fair Play Movement (EFPM), International Fair Play Committee (CIFP), le Segreterie di Stato competenti, il CONS e tutti i Premiati ai Fair Play Awards per la decisione di rinviare al prossimo anno il WFPD San Marino.





