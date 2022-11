Risultati di rilievo per la pesca nel weekend

Fine settimana ricco di eventi per la pesca sportiva sammarinese. Si è disputata la quarta e ultima prova del Campionato Italiano Regionale Trota Lago 200 presso il lago di Faetano. Tra le 19 squadre iscritte, presente anche la Lenza Valmarecchia in cui milita il giovane sammarinese Omar El Attar, che ha ottenuto il primo posto nel suo settore. A Fano è andata in scena la seconda prova del Campionato Sammarinese di specialità Feeder, che ha visto trionfare nel settore A Massimo Selva e Oscar Grandoni nel B. Al lago Pascoli di Rimini si è disputata la prima edizione del Gran Premio “Senza Frontiere”, progetto nato dalla collaborazione tra la FSPS e la FIPSAS Italia. Una gara a coppie miste riservata ad atleti dai 7 ai 16 anni, con un totale di 11 coppie. La delegazione sammarinese è stata capitanata dal presidente federale Bruno Zattini, Alessio Conti, Diego Penserini, Riccardo Ducci, Gabriel Roman, Leonardo Gasperoni, Loris Casadei gli altri componenti della formazione. La vittoria è andata alla coppia formata da Ambra Mazza e Thomas Talacci, secondi classificati il sammarinese Alessio Conti e Daniele De Paoli.

Cs - CONS