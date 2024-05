San Marino Athletics Academy in gran spolvero nei meeting di Trieste e Majano

Il 25 maggio, si è svolto il Meeting giovanile 1° Trofeo Julia allo Stadio Cologna di Trieste. Il settore giovanile della San Marino Athletics Academy ha dato il meglio di sé ottenendo migliori prestazioni personali. Gaia Barbieri e Letizia Zafferani corrono i 60 ostacoli nel medesimo tempo di 12” netti, Michele Balzan in 11’’3. Alain Podeschi ottiene 10’’1 sui 80m. Nel salto in lungo, Serena Bertuccini balza a 3.51m. Il giorno dopo al 3 ° Trofeo Modena a Majano, Serena Bertuccini e Anastasia Zanotti superano l’asticella del salto in alto a 1.20m. Nel salto in lungo, Sarah Nilo Gomes balza a 4,60m. Jacopo Cavalli Zannoni Tonelli ottiene il personale nel lancio del giavellotto con la misura di 22,19m. Nella velocità, sono Sofia Vandi e Letizia Zafferani ad ottenere record personali con, rispettivamente 8’’9 e 9’’8 e Michele Balzan con 9’’1. Quest’ultimo, sale sul podio nel getto del peso da 2 kg con la misura di 10.10m. Sofia Vandi si migliora anche nei 600m con il tempo di 2’05”2. Grande soddisfazione da parte dei tecnici : “ I ragazzi hanno risposto bene a questa trasferta impegnativa di due giorni, impegnandosi e divertendosi, questi sono gli elementi dello sport per una crescita sana e corretta. Il confronto con atleti di altre nazioni è stato uno stimolo e un momento importante di confronto” dichiara la Coach Paola Carinato.

c.s. San Marino Athletics Academy