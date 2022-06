San Marino festeggia la bicicletta

Anche San Marino si è unito alla Giornata Mondiale della Biciletta, indetta dalle Nazioni Unite (ONU) nel celebrare la ricorrenza che cade il 3 giugno di ogni anno. La Juvenes Ciclismo, il Comitato Memorial Michael Antonelli, con il Patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle, Venerdì 3 giugno 2022 al Pistino Ciclistico MTB, Parco Laiala di Serravalle intitolato alla figura e memoria di Michal Antonelli, hanno festeggiato l’evento. Diversi bambini e bambine con i loro genitori non sono voluti mancare all’appuntamento per trascorre un pomeriggio piacevole con le due ruote, la giornata della Bicicletta si è aperta con i saluti di benvenuto del Presidente della Società Sportiva Juvenes Gian Battista Silvagni e del Segretario della Giunta di Castello di Serravalle Eros Merlini che hanno sottolineato il valore e significato della manifestazione che si è svolta in un clima di amicizia, divertimento, condivisione e che sarà ripetuta nel tempo, per cercare di sensibilizzare i giovanissimi ai benefici sociali che ne derivano. Gli organizzatori desiderano ringraziare gli intervenuti, tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita e ricordano che la Scuola di Ciclismo Juvenes Giovanissimi è sempre aperta per poter partecipare ai corsi che si svolgono al Pistino Ciclistico di Serravalle nei giorni di Mercoledì e Venerdì dalle ore 17.30, nel solco della tradizione ciclistica della longeva Società Ciclistica Juvenes fin dal 1953. Per Info: 334 7370772 – 335 7346975.









Comunicato stampa

Società Sportiva Juvenes Ciclismo Comitato Memorial Michael Antonelli