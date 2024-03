San Marino ospiterà le finali del Campionato europeo femminile Small Countries Association

Oltre alla nazionale del Titano, giocheranno per l’oro Malta, Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia La Repubblica di San Marino torna ad affacciarsi sul palcoscenico internazionale del volley, giusto dieci anni dopo aver ospitato gli Europei junior femminili del 2014. Dal 30 maggio al 2 giugno prossimi, il Pala Casadei ospiterà le finali del Campionato europeo senior Small Countries Association di pallavolo. “Un impegno molto importante per la Fspav – afferma Gian Luigi Lazzarini, presidente della Federazione sammarinese pallavolo che avrà l’onere e l’onore di organizzare questo importante appuntamento agonistico. – Voglio ringraziare il Comitato Olimpico e la Segreteria di Stato allo Sport per averci messo a disposizione risorse economiche e averci aiutato nell’organizzazione. Un particolare plauso va rivolto alla società Beach & Park Volley i cui dirigenti e atleti, dai più grandi ai più piccoli, forniranno servizio come volontari. Potremo fortunatamente contare anche sul supporto di genitori e amici del volley. Saremo tutti impegnati a 360 gradi; sarà un impegno sfidante ma incredibilmente stimolante”. Marco Gatti, vicepresidente federale e Federico Valentini, segretario generale Fspav aggiungono: “La Federazione Sammarinese Pallavolo ha fortemente voluto organizzare questo evento per dare ulteriore slancio a un movimento che, nelle ultime stagioni, sta crescendo costantemente per numero di atleti e nel coinvolgimento delle famiglie e di appassionati di tutte le età. Il torneo vedrà la partecipazione di cinque Paesi: Malta, Irlanda, Scozia, Irlanda del Nord, e ovviamente San Marino. Tutte le gare saranno disputate nella palestra Alessandro Casadei di Serravalle, con la formula del girone unico e la nazionale biancoazzurra farà il suo esordio venerdì 31 maggio. La squadra sammarinese è affidata al Ct Cristiano Lucchi, coadiuvato dal vice Stefano Sarti i quali, assieme agli allenatori del settore giovanile, stanno portando avanti il percorso di crescita della giovanissima nazionale chiamata, anno dopo anno, a migliorare il livello tecnico e a incrementare la propria esperienza internazionale. La nazionale, compatibilmente con gli impegni dei club di appartenenza delle ragazze, ha iniziato a svolgere allenamenti e partite amichevoli già dallo scorso mese di novembre e vuole arrivare all’appuntamento al massimo della condizione. Disputare il torneo nel proprio palazzetto e davanti al proprio pubblico sarà di ulteriore stimolo, ma già con lo sguardo rivolto ai Giochi dei Piccoli di Stati di Andorra 2025, dove la pallavolo rientrerà tra le competizioni ufficiali dopo sei anni, ossia da Montenegro 2019”. Per prepararsi al meglio per gli Europei, la nazionale femminile giocherà due partite nei giorni a ridosso della Pasqua. Quelli di fine maggio / inizio giugno saranno giorni di fuoco per la Federazione. Infatti, anche la nazionale senior maschile sarà impegnata nel suo Europeo con lo sguardo sempre rivolto ad Andorra 2025. Dal 29 maggio al 2 giugno il gruppo guidato dal Ct Stefano Mascetti giocherà nel Liechtenstein e se la vedrà con Scozia, Irlanda e Irlanda del Nord oltre che con i padroni di casa. Rondelli e compagni si prepareranno con raduni e allenamenti intercalati fra i vari impegni che i giocatori eleggibili per la nazionale hanno con le varie squadre di club, per poi accelerare la preparazione negli ultimi giorni precedenti la partenza per l’Europeo.