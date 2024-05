San Marino sbanca il "Cavalli" in Gara 1

Con uno strepitoso Pedrol sul monte e la valida vincente di Diaz al 1° extrainning, il San Marino Baseball sbanca il “Nino Cavalli” di Parma e si aggiudica gara1 per 1-0. È un match vissuto su un gran duello di lanciatori, questo che apre la serie dell’ultima di andata. Lo 0-0 resiste fino all’8°, poi l’attacco ospite si fa sentire su Casanova e centra il punto della vittoria, conservato poi da Kourtis nella parte bassa. Il vincente è un Pedrol fantastico, che nei suoi 7 inning ha concesso 3 valide e 2 base ball, con 8 strikeout. Salvezza per Kourtis. 7 valide a 3 per San Marino. 2/3 per Tromp e Diaz.

LA CRONACA. Pedrol è perfetto per tre inning, mentre Casanova all’inizio viene toccato qua e là dall’attacco sammarinese: al 1° col singolo di Tromp, al 2° con quello di Angulo, al 3° con quello di Diaz e al 4° con Pieternella. Sempre un uomo in base, ma mai generando ulteriori pericoli e possibilità di andare a segnare. Al 4° anche Parma comincia ad andare in base grazie alla valida di Angioi e la base ball a Noel Gonzalez, ma Pedrol prontamente chiude senza pericoli. Al 5° la squadra di casa mette gli uomini agli angoli con due out, ma Flisi subito dopo alza un pop verso Angulo ed è il terzo eliminato. La partita vola verso il 7° senza scossoni e, anche nell’inning finale, i due pitcher dominano senza concedere nulla. Si va all’8°, con Lopez subito autore di un singolo importante e Ferrini a spostarlo in seconda con un bunt. Sulla valida di un puntuale Tromp, Lopez prova a correre a casa ma è eliminato. Non è finita, perché Diaz, subito dopo, tocca la valida a sinistra che vuol dire prima segnatura e dunque 1-0. Una dote da tenersi ben stretta. È quello che fa Dimitri Kourtis, che al 9° prima passa in base Monello e poi vede l’attacco di casa provare il bunt con Flisi. Obiettivo riuscito, Monello in seconda e un solo out a tabellone. Kourtis non si scompone, con Angioi eliminato in prima e Desimoni a girare a vuoto il terzo strike. Finisce qua, con la gran vittoria per San Marino.

PARMACLIMA – SAN MARINO BASEBALL 0-1 (8°)

SAN MARINO: Tromp es (2/3), Diaz 3b (2/3), Batista ed (0/4), Alvarez r (0/3), Celli ec (0/3), Pieternella dh (1/3), Angulo 2b (1/3), Lopez ss (1/3), Ferrini 2b (0/2),

PARMACLIMA: Angioi 2b (1/4), Desimoni ec (0/3), N. Gonzalez ed (0/2), L. Gonzales ss (0/3), Encarnacion 3b (0/3), Ascanio 1b (1/3), Astorri dh (0/3), Monello r (1/2), Flisi es (0/2).

SAN MARINO: 000 000 01 = 1 bv 7 e 0

PARMACLIMA: 000 000 00 = 0 bv 3 e 0

LANCIATORI: Pedrol (W) rl 7, bvc 3, bb 2, so 8, pgl 0; Kourtis (S) rl 1, bvc 0, bb 1, so 1, pgl 0; Casanova (L) rl 8, bvc 7, bb 1, so 10, pgl 1.

NOTE: nessuna battuta extrabase.

C.s. San Marino Baseball