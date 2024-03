San Marino Welcome 2024: un anno straordinario di eventi sportivi internazionali

San Marino Welcome, in collaborazione con l’organizzazione multisportiva CSIT (Confederazione Sportiva Internazionale dei Lavoratori) e supportata dalla 7 Sport Agency specializzata in marketing sportivo, è entusiasta di presentare un calendario eccezionale di eventi sportivi che caratterizzeranno l'anno 2024. Questa partnership strategica promette di portare tre eventi di spicco, ciascuno coinvolgente ed emozionante, che attireranno l'attenzione mondiale sulla Repubblica di San Marino. European Tavball San Marino 2024 – 2^ Edizione Il 6 e 7 luglio, la cornice della Cava dei Balestrieri di San Marino sarà il palcoscenico della 2^ edizione dell'European Tavball San Marino 2024. Un torneo di Tavball che vedrà protagonisti atleti provenienti da tutta Europa, pronti a sfidarsi in una competizione ad altissima intensità, mostrando le proprie abilità, agilità e strategie di gioco. San Marino Welcome Cup - 1° Campionato Mondiale Padel Amatoriale CSIT 2024 Dal 1° al 3 novembre, il prestigioso impianto del Wonderbay di San Marino accoglierà il 1° Campionato Mondiale Padel Amatoriale CSIT 2024. Una competizione avvincente dedicata agli appassionati di padel di ogni età e livello, offrendo loro l'opportunità di competere in un contesto di portata internazionale, nel cuore dell'incantevole Repubblica di San Marino. Campionato Mondiale Danza Sportiva CSIT 2024 Dal 22 al 24 novembre, il Multieventi ospiterà il Campionato Mondiale Danza Sportiva CSIT 2024. Un evento di grande rilevanza che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi in diverse discipline, tra cui balli latini e standard. In programma ci sono 3 emozionanti gare: le danze standard, che includono valzer lento, tango, valzer viennese, slow fox e quick step; le danze latino-americane, tra cui Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive; e infine una terza gara che comprende tutti e dieci i balli. Davide Cacciari, Commissario Tecnico della Federazione di Danza Sportiva del CSIT, ha enfatizzato l'attrattiva che San Marino esercita come sede di questo evento. La competizione, che accoglierà ballerini provenienti da 40 Paesi, privilegia la Repubblica di San Marino per la sua straordinaria bellezza e fascino unici. David Bologna, Destination Manager di San Marino Welcome afferma: "Siamo entusiasti di presentare questa prima programmazione di eventi per il 2024 in collaborazione con CSIT e 7 Sport Agency. Oltre all'azione sportiva entusiasmante, questi eventi offrono l'eccezionale possibilità di vivere esperienze indimenticabili sia per gli appassionati dello sport e per chiunque voglia scoprire l’autenticità e bellezza della Repubblica. Tutta la programmazione nella sezione eventi di www.sanmarinowelcome.com

