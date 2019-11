Serie C femm./ Per Banca S. Marino, derby col Bellaria

Primo derby della stagione per la Banca di San Marino (3) che sabato 2 novembre affronta sul parquet amico di Serravalle la Gut Chemical Bellaria (4). “Il Bellaria è una bella squadra, molto solida, che guarda alla parte alta della classifica. – Esordisce Wilson Renzi, allenatore delle titane. – Sono forti al centro e in battuta con la ex Giulia Tomassucci; sono ben assortite in banda con Tosi Brandi e Diaz. Il libero Loffredo, altra ex, è un punto di forza. Noi giochiamo in casa e abbiamo il dovere di provarci anche se sappiamo che l’impegno è duro. Per mettere in difficoltà le avversarie, le mie ragazze dovranno essere aggressive fin da subito, soprattutto in battuta. Di buono c’è che possiamo giocare senza pressioni, vista la vittoria in trasferta di venerdì scorso. In allenamento stiamo lavorando per avere, in partita, un rendimento costante in tutti i fondamentali da tutte le giocatrici ed evitare così troppi alti e bassi.

CLASSIFICA. Acsi Ravenna 7, My Mech Cervia 6, Gut Chemical Bellaria 4, Fse Progetti Savignano 3, Budrio 3, Massavolley 3, Banca San Marino 3, Flamigni San Martino in Strada 3, Retina Cattolica 3, Gruppo Helyos Riccione 2, Claus Forlì 2, Teodora Ravenna 0, Avia Nuova Punta Marina 0.

PROSSIMO TURNO (3^ giornata). Sabato 2 novembre ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – Gut Chemical Bellaria.